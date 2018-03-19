Итальянская криптовалютная биржа Bitgrail не признала своей вины в похищении хакерами 17 млн токенов XRB (Nano/RaiBlocks) у ее пользователей, но согласилась по собственному желанию компенсировать им понесенный ущерб.

Оператор и владельц биржи Франческо Фирано подготовил и распространил документ, в котором говорится, что Bitgrail вскоре снова заработает и попросит клиентов подписать отказ от претензий, сообщает Anycoin .

Держатели всех токенов, кроме Nano, после перезапуска получат доступ к своим средствам в полном объеме, а на баланс владельцев токенов Nano зачислят только 20% от того, что у них было до взлома криптобиржи. Остальные 80% средств жертвы взлома получат в специально созданных для них токенах BGS (Bitgrail Shares). В дальнейшем биржа выкупит токены назад по цене $10,50 за единицу, рассчитывая тратить на это половину ежемесячной прибыли.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, в феврале итальянская криптовалютная биржа BitGrail, которая несколько недель была закрыта, сообщила об осуществленных «неавторизованных транзакциях» с 17 млн XRB (Nano/RaiBlocks) на общую сумму $170 млн. Руководство компании обратилось в правоохранительные органы для выяснения подробностей случившегося, а также признало биржу банкротом.