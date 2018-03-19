Корпоративные клиенты банков могут лишиться возможности пользоваться чековыми книжками — их заменят корпоративные карты и зарплатные проекты. О скорой отмене чековых книжек, которые используют корпоративные клиенты для снятия наличных денежных средств на зарплату и хозяйственные нужды, рассказали «Коммерсанту» клиенты ряда банков.

По словам одного из клиентов Сбербанка , вместо книжек, которые сейчас выдаются бесплатно, предлагается оформить бизнес-карту со стоимостью обслуживания 200 рублей в месяц. «Но она позволяет снимать денежные средства только на хозяйственные нужды, — рассказывает собеседник газеты. — Средства на зарплату предлагается переводить на карты сотрудников в рамках зарплатных проектов». По словам клиента другого банка, там предупредили, что скоро чековых книжек не будет, но прямо в выдаче не отказали.

Банки выдают чековые книжки компаниям по письменному заявлению. Чеки используются для снятия наличных на хозяйственные нужды, выдачу зарплаты, средств под отчет. В чеке указывается сумма, на обороте заполняется цель и паспортные данные получателя. Обналичить чек может только он. При получении средств чек остается в банке, а корешок сдается в организацию для учета. Корпоративные карты, в отличие от чековых книжек, обычно имеют ряд ограничений, так что компании нередко используют оба инструмента. Чеки применяются, если карта находится у другого сотрудника, заблокирована, есть определенный лимит на снятие и так далее. Лишь совсем небольшие (со штатом не более 10—20 человек) или региональные (в условиях ограниченного доступа к банкоматам) игроки получают наличные исключительно по чекам. Однако инструмент распространен. Полной статистики по нему нет, но только Сбербанк ежедневно обналичивает около 12 тыс. чеков.

Собеседник «Коммерсанта» в Сбербанке подтвердил, что отмена чековых книжек, действительно, планируется: «Это идея ЦБ, регулятор обсуждал ее с банками». В пресс-службе банка официально лишь отметили, что он «работает в направлении минимизации бумажного документооборота». В Банке России на запрос издания о сроках реализации инициативы по отмене чековых книжек и на иные вопросы по данной теме не ответили.

Речь идет о поправках в нормативные акты, регулирующие работу банков. Глава управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин знаком с текстом проекта ЦБ, отменяющего чековые книжки, и поддерживает идею: «Это не только шаг в ногу со временем, но и усиление контроля за расчетами наличными с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. При наличии электронных расчетов и банковских карт надобность в чековых книжках отпадает. Снимают наличность в отделении банка по денежным чекам для выплаты заработной платы лишь микропредприятия». Банкиры уверяют, что использование бизнес-карт плюс зарплатного проекта может обойтись даже дешевле чеков, при снятии средств по которым взимают комиссию.

Но пока далеко не все компании готовы отказаться от чековых книжек. По словам председателя комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексея Тимошкина, не стоит забывать и о том, что в отдельных населенных пунктах может быть не развита банкоматная сеть, там по объективным причинам выплата зарплат производится наличными и перейти на карты трудно. «Есть компании, у которых вообще нет дистанционного банковского обслуживания, — продолжает Тимошкин. — На мой взгляд, бизнесу нужна альтернатива».

Есть еще один аргумент против отмены чековых книжек. «Не стоит забывать, что при совершении операций, которые кажутся сомнительными с точки зрения «антиотмывочного» законодательства, банк, как правило, отключает клиента от ДБО и предлагает носить платежки «на бумаге» с представлением подтверждающих документов и снимать деньги на зарплату в кассе, — указывает Алексей Тимошкин. — Если отказаться от денежных чеков вовсе, то данная категория клиентов просто не сможет снять деньги со счета, что будет прямым нарушением их прав».



Прежде чем отменять возможность использования денежных чеков, следует учесть все нюансы и риски, уверены эксперты. Ярким примером неготовности клиентов отказаться от бумаги и перейти на пластик может служить история того же Сбербанка. В 2010 году он решил отказаться от сберкнижек и перевести клиентов на карты. Однако реализовать идею не удалось. «Мы, действительно, пытались искоренить сберкнижки, но увидели сопротивление клиентов», — пояснял глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» в 2012 году. Впрочем, от собственной инициативы банк может отказаться, а от требований ЦБ — вряд ли, заключает издание.