Число онлайн-заявок на ипотеку Сбербанка в Москве впервые превысило количество обращений в офисы, сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

«Количество заявок на ипотеку Сбербанка через онлайн-портал «ДомКлик» в Москве впервые превысило количество заявок через офисы банка. Соотношение составляет 33% к 31%», — сказал он.

По словам Васева, в банке ожидают дальнейшего развития этой тенденции по всей России. В настоящее время по стране соотношение составляет 17% к 40%, уточнил он.