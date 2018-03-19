Эксперты в области технологий для банков, разработчики инноваций со всей России, топ-менеджеры и IT-специалисты кредитных организаций соберутся 22 марта на XV форуме «B+S: Технологичный банкинг» в Екатеринбурге, чтобы выделить и обсудить самые актуальные вопросы современного банкинга. На повестке — современные условия рынка, адаптация к цифровому банкингу, прогрессивный клиентский сервис, оптимизация бизнес-процессов, информационная безопасность, внедрение инноваций.

Консорциум iCAM выступит генеральным спонсором форума, представив свежие идеи и разработки iDSystems и iSimpleLab на стенде №7. Продемонстрируют и решение от коллег по консорциуму — iQStore — возможности омниканальной экосистемы коммуникаций с клиентами iQChannels . Также представители компаний выступят с докладами в рамках деловой программы.

В секции «Развиваем клиентский сервис» в 12:00 выступит директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников с докладом «Как попасть в портал и можно ли из него выйти?». Он представит разработку компании этого года — портал, который сейчас является уникальным предложением среди поставщиков традиционных систем ДБО. Аудитория узнает о новом подходе к построению клиентских интерфейсов на основе портала, о перестройке архитектуры платформы ДБО с промышленным поддерживаемым API-интерфейсом, о современных технологиях и дизайн-решениях.

В 16:45 генеральный директор iDSystems Андрей Федорец представит доклад «Госервисы и госуслуги. Ценности для банка!», в котором расскажет о расширении состава госуслуг, которые доступны гражданам в электронном виде, о том, какие услуги можно получать и в банках: в виртуальных офисах, на порталах, маркетплейсах или просто в системах ДБО. Для аудитории форума Андрей Федорец проведет интерактивную игру, которая поможет разобраться, какие существуют возможности для реорганизации внутрибанковских бизнес-процессов и создания новых клиентских сервисов, какие госсервисы наиболее востребованы.

Напоминаем, что XV форум «B+S: Технологичный банкинг» пройдет 22 марта 2018 г., в Екатеринбурге, в отеле «Московская Горка» (ул. Московская, 110А).

Консорциум iCAM и компании iDSystems, iSimpleLab и iQStore , в него входящие, ждут встречи на стенде №7 в экспозиции, а также на выступлениях в деловой программе.

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab - российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems - поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore - разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group