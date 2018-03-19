Одно из самых знаковых событий в индустрии контакт-центров — XVII Call Center World Forum — пройдет в Москве, в гостинице Radisson Slavyanskaya (пл. Европы, д. 2) 20 и 21 марта 2018 года.. На одной площадке будут представлены главные тенденции в области внедрений инноваций в сфере клиентского обслуживания, мировые и российские тренды индустрии контактных центров, решения по автоматизации и роботизации, а также лучшие кейсы.

Форум соберет отечественных и зарубежных экспертов, лидеров бизнеса, разработчиков инноваций. Гостей и участников ждут экспозиция новейший идей, сессии обсуждений, мастер-классы и практические семинары, встречи со специалистами и консультантами мирового уровня.

Представитель инновационного консорциума iCAM Group — iQStore — станет на форуме спонсором сессии «Цифровая революция и Omni Channel», а генеральный директор компании Станислав Хоменко представит участникам мероприятия новые возможности омниканальной экосистемы коммуникаций с клиентами iQChannels в докладе «Омниканальное обслуживание клиентов в современном цифровом мире».

Компания iQStore будет рада встрече на стенде E215 в экспозиции, а также на сессиях дискуссий в рамках XVII Call Center World Forum.

Напоминаем, что мероприятие состоится 20 и 21 марта 2018 года в Москве, в гостинице Radisson Slavyanskaya (пл. Европы, д. 2).

О компании:

iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.

Источник: iCAM Group