Глобальные инвесторы третью неделю подряд наращивают вложения в российский фондовый рынок: суммарный приток достиг почти 600 млн долларов. Высокие темпы роста мировой экономики подталкивают инвесторов к увеличению вложений в активы развивающихся стран, однако фонды, ориентированные исключительно на Россию, преимущественно теряют инвесторов, которые предпочитают реагировать на рост геополитической напряженности, пишет «Коммерсант».

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте интереса со стороны международных инвесторов к российскому рынку акций . По оценке «Коммерсанта», основанной на данных Sberbank Investment Research (учитывает данные EPFR), по итогам недели, которая закончилась 14 марта, суммарный объем иностранных инвестиций в российский фондовый рынок составил 146 млн долларов. Это почти на треть превышает объем средств, поступивших неделей ранее (112 млн). К тому же минувшая неделя стала третьей подряд, когда инвесторы наращивают вложения в российский рынок, за это время было инвестировано 597 млн долларов.

Впрочем, весь приток иностранных инвестиций в Россию поступил через глобальные фонды. По оценкам EPFR, за минувшую неделю фонды данной категории направили на российский фондовый рынок почти 140 млн долларов, а за три недели — 637 млн. Этому способствовал высокий спрос со стороны иностранных инвесторов на развивающиеся рынки. За минувшую неделю фонды emerging markets привлекли 2,5 млрд долларов, а за три недели — более 6,8 млрд. «В целом отношение долга к ВВП у развивающихся стран значительно ниже, чем у развитых, к тому же после ряда девальваций темпы роста экономик у них значительно выше», — отмечает заместитель руководителя Sberbank Private Banking Анна Иванчук.

Однако уверенный приток средств иностранных инвесторов не отразился на динамике российских фондовых индексов. За минувшую неделю индекс ММВБ снизился на 0,75% до отметки 2 294,5 пункта. Индекс РТС потерял 2,4%, откатившись к уровню 1 254,2 пункта. Тем самым российский индекс оказался в числе аутсайдеров среди развитых и развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, лидером роста среди развивающихся стран стал катарский фондовый индекс, поднявшийся на 6,3%. Среди развитых стран максимальный прирост продемонстрировал японский индекс Nikkei 225 (1,6%). Отставание российских индексов связано с продажами активов со стороны международных фондов, ориентированных исключительно на Россию. По данным EPFR, фонды данной категории потеряли за три недели 40 млн долларов. «Усиление напряженности в политическом противостоянии с Западом в преддверии выборов президента РФ, безусловно, формирует слабую поведенческую модель инвесторов по отношению к российскому рынку акций», — отмечает руководитель управления фондовых операций УК «ТФГ» Равиль Юсипов.



Участники рынка не исключают дальнейшего притока инвестиций в Россию, хотя и опасаются за его устойчивость. По словам Юсипова, невысокая стоимость российских акций и высокие реальные ставки ОФЗ будут и дальше привлекать международных инвесторов. Однако спрос на рублевые активы будет обеспечен за счет глобальных фондов. «Пока сохраняются ожидания насчет опережающего роста развивающихся экономик, а также продолжения укрепления цен на нефть, активы развивающихся рынков и РФ будут пользоваться спросом, — отмечает ведущий стратег ИК «Атон» Алексей Каминский. — Риск представляют возможная эскалация торговых конфликтов в полноценные торговые войны и потенциальное резкое глобальное усиление протекционизма».

