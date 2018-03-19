Криптовалюты в ближайшее время не смогут заменить фиатные деньги или банковские карты. Об этом заявил генеральный директор сервиса онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» Иван Глазачев.

По его словам, для покупки чашки кофе, например, не обязательно подтверждать всю цепочку транзакций — та степень контроля, которую дает технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, в таких обыденных расчетах просто лишняя. Поэтому для повседневных расчетов себестоимость и скорость транзакции у крипты пока еще слишком высоки, хотя в обозримом будущем криптовалюты могут шире использоваться профессиональными участниками рынка. Глазачев полагает, что технология найдет свое применение в сфере накоплений и инвестиций, сообщает Anycoin .

Также, «Яндекс.Деньги» как платежный провайдер будут готовы проводить операции с использованием криптовалют, как только ЦБ признает их легитимными. У сервиса онлайн-платежей уже был подобный проект, но до стадии запуска он не дошел.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, «Яндекс.Касса» технически готова к запуску оплаты товара биткойнами​, ожидается согласие регулятора.