Победа Владимира Путина на президентских выборах позволит дополнительно привлечь в экономику России в среднесрочной перспективе 25—30 млрд долларов, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий.

«Завершение выборов позволит институциональным инвесторам активно продолжить реализацию проектов в России. В среднесрочной перспективе это может обеспечить дополнительный приток 25—30 миллиардов долларов в экономику РФ», — передает слова Дмитриева РИА Новости.



По его словам, «итоги голосования свидетельствуют о продолжении экономической политики, направленной на реализацию инвестиционного потенциала».

«Полученный мандат позволит реализовать идеи, заложенные в послании президента Федеральному собранию, согласно которым ключевым фактором станет развитие инфраструктуры, технологий и человеческого капитала», — добавил глава РФПИ.