Ключевой целью экономической политики России в новом политическом цикле станет повышение темпов экономического роста, полагает глава АКРА Екатерина Трофимова.



Президент РФ Владимир Путин 1 марта в ежегодном послании Федеральному собранию в качестве приоритетов выделил, в частности, обеспечение роста ВВП РФ темпами не ниже мировых и его увеличение на душу населения к середине следующего десятилетия в 1,5 раза. Тогда президент заявил, что ЦБ РФ должен работать в контакте с правительством для создания условий роста экономики.

«Ключевой целью экономической политики станет повышение темпов экономического роста, потенциал которого, по расчетам АКРА, на текущий момент ограничен уровнем 1,5—2% в год на фоне негативных демографических тенденций», — сказала Трофимова РИА Новости.



По ее словам, ключевым инструментом повышения темпов экономики может стать рост на основе кредитных ресурсов на фоне рекордно низких процентных ставок в экономике. «Развитие инструментов финансового рынка для увеличения доступности кредитования экономики станет одним из ключевых направлений экономической политики в среднесрочной перспективе», — полагает она.

Трофимова заметила, что подверженность экономической политики электоральным циклам характерна для любой экономики: обычно реформы приходятся на начало электорального цикла, а непосредственно перед выборами социально чувствительные решения не проводятся.