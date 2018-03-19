Международная организация «Совет по финансовой стабильности» (FSB), которая занимается контролем и разработкой правовых мер в области финансовой политики стран Большой двадцатки (G-20), отклонила запрос сразу нескольких государств на создание международной правовой базы для регулирования рынка цифровых денег, так как по словам президента FSB Марка Карни, на данный момент в этом нет необходимости.

По его словам, FSB будет внимательно следить за развитием рынка, но организация скорее склоняется к тому, чтобы пересмотреть существующие правила, а не разрабатывать новые, сообщает РБК .

Он отметил, что цифровые деньги — это быстро развивающийся, но все еще крошечный сектор, который занимает менее 1% от мирового ВВП, поэтому он не может серьезно повлиять на действующую финансовую систему.

Напомним, сегодня, 19 марта, началась встреча министров финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков стран-участниц Большой двадцатки, которая проводится в рамках подготовки к саммиту G20 в Аргентине. В этот раз по просьбе Германии и Франции в повестку включены такие темы, как контроль рынка криптовалют, развитие финтеха и вопросы информационной безопасности.

Российскую делегацию представляют глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее первый заместитель Ксения Юдаева, а также заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. По словам последнего, кибербезопасность, а также цифровизация экономики и финансовых технологий были внесены в повестку дня на уровне министров впервые.