Деньги на выплату последних долгов «ФК Открытие» перед ЦБ предоставил Бинбанк , который, в свою очередь, получил их после погашения входившим в периметр его санации Рост Банком межбанковского кредита на сумму более 750 млрд рублей, рассказал РБК источник, знакомый со схемой выплаты долга, и подтвердил источник, близкий к «ФК Открытие».

«Бинбанк предоставил межбанковский кредит «ФК Открытие», который с помощью этих средств может расплатиться перед ЦБ», — уточнил один из источников. Точную сумму предоставленного кредита собеседники РБК не назвали, отметив, что она «достаточно велика». По состоянию на 16 марта непогашенными оставались 107 млрд рублей долга «ФК Открытия» перед ЦБ.

«ФК Открытие», Бинбанк и ЦБ пока не ответили на запросы РБК.

Деньги для «ФК Открытие» Бинбанк нашел после того, как Рост банк погасил долг перед ним на 750 млрд рублей, говорит источник РБК. Сам Рост Банк получил средства на выплату долга Бинбанку от ЦБ в рамках санации, так как 14 марта 2018 года Банк России решил его санировать по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС).

Общий долг «ФК Открытие» перед ЦБ по состоянию на февраль 2018 года составлял 380 млрд рублей, говорил глава правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Банк досрочно вернул 273 млрд рублей, сообщило ранее агентство Reuters. В «ФК Открытие» РБК сказали, что долг перед ЦБ банк частично погасил за счет собственных средств. Одновременно «Траст» погасил свой долг перед «Открытием» (около 300 млрд рублей по данным отчетности на 1 февраля, писал РБК).