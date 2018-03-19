Банк «Российский Капитал», недавно перешедший в собственность института развития «ДОМ.РФ» (ранее Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК), избавляется от непрофильных активов. Как стало известно газете «Коммерсант», в течение трех-четырех месяцев банк, который будет специализироваться на кредитовании строительства и ипотеке , планирует продать портфель кредитов, выданных юридическим лицам.

О том, что институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» планирует продать портфель кредитов, выданных юридическим лицам «РосКапом», изданию рассказали два источника, знакомых с планами организации. Исходя из данных отчетности по МСФО за 2017 год объем портфеля составляет около 140 млрд рублей.

В «ДОМ.РФ» газете подтвердили эту информацию: «Речь идет о кредитах, выданных предприятиям торговой, промышленной, сельскохозяйственной, нефтегазовой и других отраслей». «Российский Капитал» планирует оставить у себя только кредиты, выданные девелоперским компаниям (16,3 млрд рублей на 31 декабря 2017 года). Также сделка вряд ли коснется кредитов физическим лицам: «Портфель потребительских кредитов быстро амортизируется».

До октября 2018 года 100% акций «Российского Капитала» принадлежало Агентству по страхованию вкладов, которое санировало банк. Затем АСВ передало акции банка в собственность Росимущества, 26 декабря 2017 года банк перешел по контроль «ДОМ.РФ». 16 декабря «ДОМ.РФ» раскрыл отчетность по МСФО за 2017 год. В ней банк «Российский Капитал» консолидирован. «Группа учитывает данное объединение бизнеса под общим контролем по методу объединения долей и включает активы и обязательства дочерней организации начиная с даты получения контроля в декабре 2017 года», — уточнил аудитор Ernst & Young в своем заключении к отчетности «ДОМ.РФ». Портфель ипотечных активов «ДОМ.РФ» на 31 декабря 2017 года составил 394,5 млрд рублей, прирост с начала года — 122,5 млрд, или 45% (в том числе 20,9 млрд рублей, или 7,7%, в результате приобретения контроля над «Российским Капиталом»).

«РосКап», согласно его новой стратегии, сосредоточится на стройке и ипотеке. До сих пор банк был универсальным, и остальные активы оказались непрофильными. Как пояснили в «ДОМ.РФ», готовых предложений от покупателей на портфель непрофильных кредитов пока не поступило. «Мы начали переговоры о продаже портфеля с потенциальными покупателями менее двух недель назад, в настоящее время они проводят due diligence. Условия сделки потенциально могут быть согласованы в апреле-мае этого года», — сказали в пресс-службе института развития. В «ДОМ.РФ» интересантов не назвали.

Планы по продаже портфеля логичны в русле реализации новой стратегии, однако слишком амбициозны, если речь идет о продаже в рынок, считают эксперты. «Сроки продажи очень сжаты и выглядят нетипично конкретными, что скорее может свидетельствовать о том, что поиск претендентов на портфель и переговоры велись еще до технической передачи банка агентству, — рассуждает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. — Рациональных экономических предпосылок быстрой рыночной продажи не просматривается». Как пояснил Лукашук, корпоративный портфель банка (за исключением стройки) — разнородный по отраслям и кредитному качеству, что осложняет продажу «в одни руки», а новый менеджмент вряд ли пойдет на большие дисконты и фиксацию убытков.



Тем не менее в «ДОМ.РФ» уверены, что в ситуации снижения процентных ставок и избытка ликвидности у целого ряда банков предлагаемый портфель вызовет интерес.

