Coinbase, одна из крупнейших криптовалютніх платформ во всем мире, объявила о том, что она успешно открыла банковский счет в крупнейшем британском банке Barclays. До партнерства британским пользователям криптовалютной биржи приходилось ждать пару дней, прежде чем их средства поступят на их банковские счета.

По словам генерального директора британского подразделения Coinbase Зишана Фероза, вначале криптобиржа запустит пилотный проект, предоставив небольшому количеству институциональных пользователей доступ к Faster Payments. В ближайшие недели начнется развертывание сервиса для всех клиентов из Великобритании, сообщает Altcoin .

Пока, согласно данным CNBC , большинство британских банков воздерживаются от ведения бизнеса с предприятиями, связанными с криптовалютой, в целом, из-за опасений, что криптовалюты связаны с незаконной деятельностью.