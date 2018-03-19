Розничное кредитование растет, а население вновь понесло средства на депозиты . К такому выводу пришли авторы вышедшего на сайте ЦБ обзора «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в феврале 2018 года».



Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в феврале увеличился на 0,3%, до 42,6 трлн рублей. Произошло это прежде всего за счет розничного портфеля, который в феврале вырос на 0,9%, и его объем достиг 12,4 трлн рублей. Объем корпоративных кредитов остался на прежнем уровне. При этом объем просрочки по корпоративному портфелю увеличился на 2,1%. По розничному портфелю за февраль этот показатель, наоборот, снизился на 0,8%.

Кроме того, население активнее понесло вклады на депозиты. В феврале этот показатель вырос на 1,4%, до 25,8 трлн рублей, практически полностью компенсировав сезонное январское снижение. С марта 2017 года доля вкладов населения в пассивах банков превышает долю корпоративного фондирования: на 1 марта на эти два источника приходятся 31% и 29,7% соответственно.

В первые два месяца года прибыль по банковскому сектору составила 178 млрд рублей (за аналогичный период 2017-го — 212 млрд). На показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние результаты банков, проходящих процедуру финансового оздоровления. Прибыль по банковскому сектору в январе — феврале 2018 года без учета финансовых результатов таких банков превысила 280 млрд рублей.

«Банковский сектор в целом сохраняет свою устойчивость. Об этом свидетельствуют оживление корпоративного и розничного кредитования, рост вкладов населения, сокращение потребности банков в средствах Банка России», — подытожили авторы обзора.