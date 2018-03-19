Банк России поддерживает идею расширения банков — участников программы льготного кредитования для предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) по ставке в 6,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман говорил ТАСС, что доступность программы льготного кредитования для предпринимателей можно, в частности, обеспечить за счет увеличения количества банков — участников.

«Банк России поддерживает расширение круга банков, которые имеют право получать субсидии согласно «Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке», поскольку это послужит расширению доступности программ государственной поддержки для регионального малого и среднего бизнеса», — отмечают в пресс-службе ЦБ.

В начале 2018 года правительство РФ выпустило постановление, позволяющее предпринимателям из сектора МСБ в рамках программы «6,5%» кредитоваться по одноименной ставке. Ранее займы для владельцев малых и средних высокотехнологичных предприятий составляли 9,6-10,6% годовых, а под 6,5% кредитовались в рамках программы банки. Сейчас в программе участвует порядка 15 банков.