Правительство РФ наделено полномочиями по определению случаев, при которых устанавливаются ограничения по раскрытию информации об акционерах банков, если те находятся под санкциями. Об этом говорится в опубликованных на сайте ассоциации «Россия» ответах Центробанка на вопросы участников встречи с регулятором, прошедшей в начале февраля в санатории «Бор».



«Правительство Российской Федерации предусматривает, что при раскрытии финансовыми организациями информации в сети Интернет не подлежит раскрытию информация об акционерах, являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки», — отмечено в сообщении.

Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий также не должны раскрывать информацию о таких акционерах в открытых источниках. Кроме того, ЦБ в настоящее время рассматривает возможность внесения изменений в банковскую отчетность с точки зрения ограничения доступа третьих лиц к информации, позволяющей сделать вывод о наличии взаимоотношений между кредитной организацией и лицами, проживающими в Крыму и Севастополе.