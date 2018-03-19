Украинский БМ Банк («внучка» ВТБ) заявил о том, что прекращает банковскую деятельность на территории Украины.

«19 марта на общем собрании акционеров принято решение о прекращении банковской деятельности БМ Банка с сохранением юридического лица», — говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее акционерами группы ВТБ была принята стратегия по оптимизации присутствия на Украине, и в рамках ее реализации и в соответствии с требованиями закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков» разработан план прекращения банковской деятельности БМ Банка.

В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего — обязательства перед клиентами.

В сентябре 2018 года Нацбанку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

При этом планы по дальнейшей работе БМ Банка как юридического лица пока не разглашаются.

Украина с 23 марта 2017 года ввела санкции против всех «дочек» российских банков, действующих на территории страны. Речь идет о Сбербанке (Киев), ВТБ Банке, БМ Банке, Проминвестбанке и VS Bank. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе и материнских структур. В марте 2018 года санкции были продлены.

