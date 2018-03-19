Представители малого и среднего бизнеса, использующие онлайн-кассы «Эвотор», теперь могут приобрести новый пин-пад G3 для эквайринга по цене 10,5 тыс. рублей и подключить его к кассе через специальный драйвер (доступен в магазине приложений «Эвотор»). Доставка оборудования и предоставление драйвера бесплатны.

Комиссия по эквайрингу Бинбанка в случае приобретения устройства клиентом составляет 1,35–1,8%, при этом для всех новых клиентов, открывающих расчетный счет в банке, действует специальный тариф – 1,5% вне зависимости от сферы деятельности организации, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам Никиты Хомутова, директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка, онлайн-касса «Эвотор» в сочетании с пин-падом NexGo и эквайринговым обслуживанием в Бинбанке – это комплексное инновационное решение, соответствующее всем требованиям закона 54-ФЗ. В рамках эквайринга обеспечивается прием карт всех основных платежных систем.

Новое решение реализовано совместно с компанией «Некст», эксклюзивным поставщиком оборудования NexGo на российском рынке.