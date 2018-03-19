Банк «Русский Стандарт» повысил уровень безопасности платежей в Интернете по картам международной платежной системы JCB International, следует из сообщения кредитной организации.

Как поясняется, безопасность интернет-операций поддерживается технологий 3-D Secure. Это процедура дополнительной аутентификации держателя карты, предназначенная для обеспечения гарантированной безопасности платежей в сети Интернет. Технологическое решение 3-D Secure имеет свой собственный бренд в каждой из платежных систем, по картам платежной JCB реализован сервис J/Secure.



«Операции по карточным онлайн-платежам будут защищены еще более надежно, поскольку сервис J/Secure использует новейшие технологии безопасности, а обработка данных ведется на высокотехнологичном сервере процессинга банка «Русский Стандарт», — подчеркивается в релизе.