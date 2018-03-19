Центробанк получил в прямое распоряжение 99,999999998% уставного капитала Бинбанка , следует из материалов финучреждения.



ЦБ получил контроль над этой долей 19 марта.



«Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является акционерное общество — также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 99,999999998% — доля участия в уставном капитале, 99,999999998% — доля принадлежащих обыкновенных акций», — говорится в документе.





