Агентство по страхованию вкладов, выступающее ликвидатором банка «Анелик Ру», в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 399,001 млн рублей. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по «прочим активам» (178,224 млн рублей), денежным средствам на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (136,759 млн), основным средствам (44,503 млн), следует из сообщения на сайте АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (мебель, банковское оборудование, оргтехника) в количестве 1 185 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 9 августа 2017 года. Назначенная в «Анелик Ру» временная администрация установила, что на эту дату обязательства финучреждения перед кредиторами превышали его активы (ЦБ в середине сентября сообщал о «дыре» в балансе банка в размере около 34 млн рублей). В этой связи ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка банкротом.

В конце октября стало известно, что суд отказал Банку России в удовлетворении заявления о банкротстве «Анелик Ру». Позже ЦБ пояснил, что до начала судебного слушания по рассмотрению банкротного дела единственный участник «Анелик Ру» — CreditBank S.A.L. (Ливан) закрыл «дыру» в балансе российского банка. Впоследствии регулятор направил в столичный арбитраж заявление о принудительной ликвидации КБ «Анелик Ру».

Арбитражный суд Москвы на заседании 13 декабря принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации банка «Анелик Ру».

В сентябре сообщалось о выявлении недостачи денежных средств в структурных подразделениях «Анелик Ру», а также операций, направленных на ее сокрытие. Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации часть оригиналов кредитных договоров, указывал Центробанк. Уточнялось, что регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

В свою очередь при отзыве лицензии у КБ «Анелик Ру» Центробанк сообщал, что в деятельности финучреждения были установлены многочисленные нарушения требований «антиотмывочного» законодательства, а с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.



Банк «Анелик Ру» выступал оператором платежной системы Anelik. После отзыва его лицензии ЦБ вывел платежную систему с российского рынка.

