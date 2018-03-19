Центральный банк России с 17 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,4942 руб., что выше предыдущего дня на 47,54 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,8099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 29,48 коп.

«После некоторой консолидации стоимости доллара США в районе 57,50 руб., по паре доллар/рубль ожидаю дальнейший рост к уровню 58 руб. за «американца». Для пары евро/рубль цель на ближайшие два дня сохраняется на отметке 71,25 руб. за единицу европейской валюты», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидается некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар, несмотря на небольшое снижение рынка энергоносителей сегодня утром, может уйти под 57,5 рубля, чему будет способствовать повышенное предложение валюты со стороны экспортеров. Однако ближе к концу сессии, в случае коррекционного снижения цен на нефть, американская валюта сможет отыграть потери и выйти на положительную территорию.

«На этой неделе состоится несколько значимых событий для российской валюты: заседания ФРС США и ЦБ РФ. На заседании ФРС ставка, вероятно, будет повышена на 1,50-1,75%, но оно уже заложено в рынок, поэтому не принесет особых изменений. А на заседании ЦБ РФ ключевая ставка будет понижена на 0,25 до 7,25%. Снижение разницы между ставками позитивно для рубля, но в нынешних реалиях неизвестно как поведет себя российская валюта. Но, прогнозируемая стоимость на этой неделе будет в коридоре 57,10-57,70 рублей за доллар», - анализирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

«С одной стороны, на российскую валюту будет давить ожидания по снижение ставки ЦБ и повышение ФРС, с другой – в пользу укрепления рубля будут играть окончание выборов главы правительства РФ и относительно дорогая нефть. На наш взгляд, вторые факторы возьмут сегодня вверх и рубль может прибавить к доллару копеек 50», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.