АлтайБизнес-Банк и Сибирский Банк Реконструкции и Развития признаны банкротами. Решения был приняты на прошлой неделе Арбитражным судом Алтайского края и Арбитражным судом Тюменской области соответственно, о них сообщило Агентство по страхованию вкладов, которое суды в обоих случаях назначили конкурсным управляющим.

Барнаульский АлтайБизнес-Банк лишился лицензии 19 января текущего года. ЦБ пояснял, что проблемы в деятельности банка возникли в результате использования рискованной бизнес-модели (она была ориентирована на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации) и, как следствие, формирования на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, при этом возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами препятствовал стабилизации финансового положения, что, по мнению регулятора, «свидетельствовало о бесперспективности дальнейшего функционирования» финучреждения.

Позже регулятор сообщил, что обязательства АлтайБизнес-Банка превышают величину его активов более чем на 23,3 млн рублей.

У СБРР лицензия была отозвана 6 февраля 2018-го. Согласно сообщению регулятора, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также в связи с пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств. «В деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — отмечалось в сообщении ЦБ.



«Дыра» в балансе СБРР была оценена примерно в 1,97 млрд рублей.

