Суд апелляционной инстанции штата Калифорния признал решение Мещанского суда в пользу Альфа-Банка о взыскании долга с бывшего владельца сети детских товаров «Банана-Мама» Олега Яковлева. Об этом говорится в решении суда от 12 марта 2018 года, которое есть в распоряжении РБК . Долг, согласно документу, составляет 30 млн долларов.

Такое решение действительно вынесено апелляционной инстанцией штата Калифорния, подтвердил представитель Альфа-Банка.

«Банана-Мама», некогда крупнейший детский ретейлер в России, был основан в 2004 году. Компания принадлежала на 87% Олегу Яковлеву и на 13% — его брату, основателю сети «Эльдорадо» Игорю Яковлеву. В 2009 году компания столкнулась с финансовыми проблемами, и большинство активов «Банана-Мамы» было передано Альфа-Банку в счет погашения кредита на 30 млн долларов. Сеть планировалось передать X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), в которой «Альфа-Групп» владеет почти 48% акций, сообщал тогда «Коммерсант».

Яковлев в письме к владельцу «Альфа-Групп» Михаилу Фридману в 2013 году написал, что в феврале 2009 года один из сотрудников Альфа-Банка предложил ему передать 100% акций компании банку взамен на снятие с него долгового поручительства на сумму 15 млн долларов. Бизнесмен предложение не принял и покинул страну. В августе 2011 года Яковлев был объявлен в розыск в рамках дела о мошенническом хищении кредита у Альфа-Банка.

Согласно решению калифорнийского суда, в 2009 году Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка к Яковлеву о взыскании 30 млн долларов. В 2014-м Альфа-Банк подал иск в Верховный суд Сан-Диего о том, чтобы решение российского суда было исполнено на территории США. Суд первой инстанции отказал в этом иске.

«Я сочувствую [совладельцу и председателю наблюдательного совета «Альфа-Групп»] Михаилу Фридману в том, что его сотрудники нанесли ему и его банку еще один ущерб на сумму около двух миллионов долларов, потратив деньги на адвокатов в «гонениях» за мной в США», — заявил Яковлев РБК.

Апелляционный суд постановил изменить решение суда первой инстанции, и новое решение должно быть исполнено в течение 40 дней, отмечает руководитель группы международного арбитража Goltsblat BLP Юлия Романова. Если говорить в двух словах, то суд постановил, что никаких сомнений относительно того, что решение российского суда законно, нет, пояснил соруководитель юридической компании «Дзотов, Порваткин и партнеры» Владислав Порваткин.