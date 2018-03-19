Победа Владимира Путина на президентских выборах в России снижает вероятность проведения в стране структурных реформ: правительство сосредоточится на бюджетной политике, говорится в отчете аналитиков Альфа-Банка по итогам выборов.

«Значительная поддержка населения Владимира Путина имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, это дает президенту возможности для свободы при принятии решений в области внутренней и внешней политики и, возможно, усилит попытки России оспорить доминирующую роль США в мире. Тем не менее, с другой стороны, это снижает стимулы для проведения экономических реформ. Таким образом, мы подтверждаем свое мнение о том, что правительство после выборов сосредоточится, скорее, на бюджетной политике, отодвинув вопрос структурных реформ на второй план», — говорится в обзоре.

Аналитики также отмечают, что стимулы проводить какие-либо изменения, особенно в области экономической политики, при таком рейтинге снижаются.