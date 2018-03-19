АктивКапитал Банк сообщил об изменении режима работы своих отделений, следует из сообщения на сайте кредитной организации.



«В период с 19 по 23 марта 2018 года офисы АктивКапитал Банка будут обслуживать физических лиц с 9:00 до 15:00. Сложившаяся в банке ситуация носит временный характер. В ближайшее время проблема будет устранена», — говорится в сообщении.