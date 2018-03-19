Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг Сбербанка обусловлен очень высокой системной значимостью кредитной организации для российской экономики и высокой степенью влияния государства на банк согласно методологии АКРА. Финансовый институт характеризуется очень высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется исключительными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала и адекватным риск-профилем», — отмечается в сообщении.



К негативному рейтинговому действию может привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны Банка России при одновременном снижении уровня собственной кредитоспособности, заявили в АКРА.