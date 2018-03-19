К негативному рейтинговому действию может привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны ЦБ при одновременном снижении уровня собственной кредитоспособности.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг Сбербанка обусловлен очень высокой системной значимостью кредитной организации для российской экономики и высокой степенью влияния государства на банк согласно методологии АКРА. Финансовый институт характеризуется очень высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется исключительными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала и адекватным риск-профилем», — отмечается в сообщении.
К негативному рейтинговому действию может привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны Банка России при одновременном снижении уровня собственной кредитоспособности, заявили в АКРА.
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