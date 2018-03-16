Среди проголосовавших на президентских выборах к 16:00 мск больше женщин — 55,4% против 44,6% мужчин, свидетельствуют данные опроса Smart ExitPoll ВЦИОМ.

Так, свыше 139 тыс. опрошенных центром россиян проголосовали на выборах. Средний возраст большинства избирателей (26,7%) — 60 лет, еще 26,3% — 45 лет, возраст 21,9% опрошенных — 35 лет, 16,5% — 25 лет, меньшинству (8,6%) — 18 лет.



Данные exit poll загружаются в блокчейн-хранилище, построенное на платформе ethereum, каждый час. Каждые два часа, начиная с 11:00 мск, ВЦИОМ сообщает о промежуточных результатах Smart ExitPoll (количество опрошенных респондентов, социально-демографические данные), за исключением данных о предпочтениях избирателей, что по закону будет обнародовано только в 21:00.



Технологическим партнером ВЦИОМ в реализации проекта стало агентство B2Chain, специализирующееся на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинге.



Smart ExitPoll стал одним из первых в мире проектов использования распределенной системы хранения данных в рамках электоральных исследований. Технология блокчейн предотвращает какие-либо внешние изменения в загруженные данные, делает бессмысленными хакерские атаки и обеспечивает транспарентность процесса сбора и агрегации данных.

