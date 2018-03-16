В воскресенье, 18 марта, в 21:00 мск завершилось голосование на выборах президента РФ. Последними закрылись участки самой западной части России — в Калининградской области. Между тем голосование на участках за рубежом еще продолжается.

Как заявили в ЦИК, явка избирателей на 19:00 мск составила 59,5%.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление россиян, не было зафиксировано. «Масштабных нарушений, которые могли бы свидетельствовать о срыве, нет», — сказала она.

Выборы проходили с 8:00 до 20:00 по местному времени, после чего допуск избирателей в помещения для голосования прекратился. В настоящее время идет подсчет голосов.