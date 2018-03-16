Выборы президента стартовали в России 18 марта.



Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в воскресенье в 8:00 по местному времени. Голосование пройдет в 85 субъектах РФ, расположенных в 11 часовых поясах.

В стране будут работать более 97 тыс. избирательных участков, кроме того, 400 участков откроют свои двери для голосования за рубежом. Отдать свой голос на выборах главы государства можно будет до 20:00 по местному времени. В день выборов запрещена агитация за кандидатов, а также любая политическая реклама.

Напомним, что выборы президента России проводятся в седьмой раз. Глава государства избирается сроком на шесть лет.

Всего в выборах принимают участие восемь кандидатов: действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, а также глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.