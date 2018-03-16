Рост кибератак на различные российские сайты зафиксирован в последние дни подготовки к выборам президента РФ. В частности, в субботу была зафиксирована атака на сайт Роскомнадзора, заявил в субботу президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на торжественном мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования.

«К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность недоброжелателей. Идут атаки на самые разные сайты», — сказал Осеевский.

По его словам, в субботу были зафиксированы атаки на сайты Роскомнадзора и онлайн-издания Lenta.ru. При этом глава госоператора указал, что в день голосования «все будет работать отлично».

«Все мы сможем наблюдать, как россияне придут и проголосуют на выборах президента», — добавил Осеевский.