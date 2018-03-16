Владимир Путин получает 71,97% голосов по итогам обработки 21,33% протоколов участковых избиркомов, сообщает ЦИК в воскресенье после окончания президентских выборов в стране.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 15,9% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,95%, Ксения Собчак — 1,39%.

Между тем, согласно данным exit poll ФОМ, Путин набирает 76,3% голосов, второе месте — Грудинин с 11,9 % голосов. На третьем месте — Жириновский (6%), далее следуют Собчак (2%), Григорий Явлинский (1%), Максим Сурайкин и Борис Титов набирают по 0,7%, Сергей Бабурин — 0,6%.

В свою очередь ВЦИОМ отмечает, что, по результатам exit poll, в первом туре избран Путин (73,9% голосов).

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, предварительные результаты выборов станут известны к 2—3 часам ночи по московскому времени.