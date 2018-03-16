Смартфон будет универсальным средством платежа, пока не появятся вживляемые в тело чипы, считает генеральный директор сервиса онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» Иван Глазачев.

«Если пофантазировать, то альтернативой смартфону могла бы стать лишь технология, избавляющая нас от необходимости пользоваться чем-либо вообще для передачи информации и оплаты, — условный чип, вживляемый в организм человека», — сказал Глазачев в интервью РИА Новости .

«Но пока его нет, смартфон универсален, а потому ближайшее будущее за ним», — добавил гендиректор сервиса онлайн-платежей.

Он пояснил, что несмотря на опыты с другими платежными носителями, такими как кольца или браслеты, смартфон как способ оплаты более популярен, так как позволяет платить и онлайн, и офлайн, то есть бесконтактно.

Гендиректор «Яндекс.Денег» отметил также, что именно со смартфонами связывают рост проникновения Интернета на глобальном уровне. В прошлом году в России опыт мобильной оплаты был у 68% пользователей Интернета.