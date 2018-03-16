Порядка 1 млн российских пользователей подверглись хакерским атакам с помощью программ-вымогателей в 2017 году, сообщили в центре «Антистихия».

«Атакам программ-вымогателей в 2017 году подверглись около миллиона пользователей, что на уровне показателей 2016 года. Наиболее опасным было блокирование и шифрование данных пользователей на устройствах», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости .

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к Интернету.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.