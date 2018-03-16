Криптовалюты в ближайшее время не смогут заменить фиатные (традиционные) деньги или банковские карты , считает генеральный директор сервиса онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» Иван Глазачев.

«Я не верю, что в ближайшее время криптовалюты станут в расчетах на одну ступень с фиатными деньгами или банковскими картами — хотя бы потому, что для таких повседневных расчетов себестоимость и скорость трансакции у крипты слишком высоки», — сказал Глазачев в интервью РИА Новости.

Он привел в пример неудобство расчетов с использованием криптовалюты при покупке, например, напитка. «Если я хочу купить чашку кофе, не обязательно подтверждать всю цепочку трансакций — та степень контроля, которую дает технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, в таких обыденных расчетах просто лишняя», — пояснил Глазачев.

Он отметил, что «Яндекс.Деньги» как платежный провайдер будут готовы проводить операции с использованием криптовалют, как только Центральный банк РФ признает их легитимными. Более того, по словам Глазачева, у сервиса онлайн-платежей был подобный проект, но до стадии запуска он не дошел.

Однако гендиректор «Яндекс.Денег» не исключил, что в обозримом будущем криптовалюты станут шире использоваться профессиональными участниками рынка. «Технология найдет свое применение в сфере накоплений и инвестиций», — полагает он.