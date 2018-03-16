Россия в плане платежных сервисов достаточно продвинутая страна: российские пользователи готовы тратить в Интернете все больше денег, заявил генеральный директор сервиса онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» Иван Глазачев.

«Россия в плане платежных сервисов достаточно продвинутая страна… Сумма среднего онлайн-платежа постоянно увеличивается: по мере роста платежного опыта растет и доверие к электронной оплате, поэтому пользователи готовы тратить в Интернете все большие и большие суммы», — сказал Глазачев в интервью РИА Новости.

По его словам, средний чек, например, по предпраздничным тратам по России в этом году вырос на 85% по сравнению с прошлым годом; в Петербурге — на 68%, в Казани — на 31%, в Уфе – на 35%. Глазачев отметил, что сейчас около 66% пользователей Интернета периодически платят с помощью электронных кошельков, в то время как в 2012 году опыт оплаты электронными деньгами был только у 27% российских пользователей.

Гендиректор «Яндекс.Денег» отметил, что постепенно электронные кошельки из средства онлайн-оплаты превратились в универсальный платежный инструмент.