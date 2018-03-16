Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) заблокировал 15 сайтов, связанных с криптовалютами и инвестициями в них. Согласно новому закону, компании попали под надзор AMF, поэтому обязаны в ней зарегистрироваться. Также в черный список попали компании, предлагающие покупку драгоценных металлов, бриллиантов и вина.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, инвестиционные предложения, в которых указывается на возможность финансовой отдачи или аналогичных экономических последствий, связаны с посредничеством в разных активах, и теперь они подпадают под контроль АMF. Следовательно, ни одно предложение не может быть напрямую представлено во Франции без предварительного получения регистрационного номера у AMF.

Представители AMF отметили, что потребители должны быть крайне осторожны при инвестициях, сообщает РБК .