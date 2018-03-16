В 2018 году доля безналичных расчетов в России достигнет 40% против 38% в 2017 году, прогнозирует вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек.

«По итогам 2017 года доля оплаты товаров и услуг банковской картой в РФ увеличилась на 6 процентных пунктов и достигла 38%. Сумма безналичных платежей выросла с 12 трлн до 16 трлн рублей. В 2018 году доля расчетов картой достигнет 40%, а оборот по картам увеличится до 20— 21 трлн рублей... По данным ВТБ, увеличение доли безналичных трансакций происходит за счет развития банковских программ лояльности, сервисов, позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также существенного роста карточной эмиссии и терминальной сети», — отмечается в сообщении.

По итогам прошлого года количество банковских карт в России достигло 259 млн штук. В 2018 году, по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 млн пластиковых карт. Таким образом, по итогам 2018-го количество карт на рынке приблизится к отметке 268 млн штук.

«Одновременно с увеличением оборотов по картам население начинает отвыкать от снятия наличных в банкоматах. Если в предыдущие годы оборот снятия наличных прирастал на 2—3 триллиона рублей в год, то в 2017 году этот показатель впервые снизился по сравнению с предыдущим годом. Это очевидный перелом тренда», — отметил Киричек.

Доля безналичных расчетов превысит 50% уже по итогам 2019 года, прогнозирует он, количество POS-терминалов приблизится к отметке 3 млн, а банковских карт — 277 млн. Безналичный оборот достигнет 26 трлн рублей, заключил Киричек.