Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Верховный суд РФ с просьбой выработать единую позицию по возможности блокировки мошеннических сайтов, которые занимаются продажей криптовалюты.

Решение было принято после того, как районный суд Нижнего Тагила отказался по требованию прокуратуры Свердловской области заблокировать сайт по майнингу криптовалюты Тagilcoin. Инициатором обращения в прокуратуру выступила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко, сообщает ТАСС .

В адрес Верховного суда она направила депутатский запрос с просьбой разъяснения в соответствующем обзоре позиции относительно возможности блокировки в судебном порядке сайтов по продаже криптовалюты.

По ее словам, необходимо, чтобы Верховный суд РФ выработал четкую позицию по блокировке сайтов по продаже криптовалют, так как отсутствие законодательства, где содержатся базовые понятия «криптовалюта», «блокчейн» и другие, не препятствует выявлению деятельности организаций, обладающих признаками финансовых пирамид. Суды также должны учитывать требования закона «О защите прав потребителей», согласно которому запрещено вводить в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств и качеств приобретаемого продукта.

Напомним, в ноябре 2017 года появилась информация об «уральской криптовалюте». По замыслу создателей Тagilcoin, в основе которой находятся исходные коды Litecoin, являющегося ответвлением биткойна, она была разработана для жителей Урала и моногородов России, но ее также могут приобретать жители других стран.

На сайт обратили внимание эксперты ОНФ и обратились в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации. Прокуратура, в свою очередь, обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, где прокурор заявил, что в России официальной денежной единицей является рубль и введение других денег и выпуск денежных суррогатов запрещен. По его мнению, подобные единицы способствуют росту теневой экономики, могут использоваться в торговле наркотиками и оружием, а также в отмывании денег.

В свою очередь, суд отказался блокировать сайт, так как блокировка Tagilcoin.org будет противоречить «разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют».