Райффайзенбанк предлагает новые сервисы в интернет-эквайринге: прием платежей по отпечатку пальца или биометрической аутентификации при покупках в приложениях на Apple IOS, сервис оплаты по ссылке, платежный модуль для системы управления сайтом 1С-Битрикс.

Стал доступен сервис In-App Purchases – прием онлайн платежей при покупках в мобильных приложениях с использованием карт, привязанных к Apple Pay, говорится в сообщении кредитной организации. Покупатель может оплачивать товар одним касанием с помощью Face ID или Touch ID без перехода на дополнительные страницы платежа.

В сегмент малого бизнеса Райффайзенбанк реализовал интеграцию с системой управления сайтом 1С-Битрикс – можно загрузить бесплатный платежный модуль Райффайзенбанка в Marketplace и принимать оплату по картам на своем сайте сразу после заключения договора с банком на сервис интернет-эквайринга.

По словам Алексея Крохина, руководителя отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка, в дальнейшем планируется интеграция и с другими системами CMS из-топ 10 ведущих решений на рынке в соответствии с пожеланиями клиентов.

Также Райффайзенбанк запустил сервис, который дает возможность формировать из Личного кабинета ссылки на платежный сервис банка с реквизитами платежа для дальнейшей отправки покупателю любым удобным способом (e-mail, SMS, мессенджеры, социальные сети и т.п.). В этом случае компании не требуется интеграция интернет-сайта с платежной страницей банка.

«Предполагалось, что данное решение будет наиболее востребовано представителями малого бизнеса, однако мы уже получаем много запросов на этот сервис от крупных корпораций», - прокомментировал Алексей Крохин.