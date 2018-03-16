Участники электронных торгов по государственным закупкам получат право самостоятельно выбирать банки, на спецсчета в которых будут перечисляться деньги для обеспечения участия в конкурсах, рассказала ТАСС директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна Демидова.

«Сейчас это банки, которые определяются оператором электронной площадки [для проведения торгов по госзакупкам]. После принятия соответствующих актов будет пул банков, выбор которых будет принадлежать исключительно участнику закупки, он сам будет определять, с каким банком он работает, и после этого выбора оператор должен будет обеспечивать взаимодействие с соответствующей финансовой организацией», — рассказала Демидова.

Она добавила, что новый механизм также будет предусматривать возвращение финансовой организацией процентов за пользование теми средствами, которые участник внесет на соответствующие спецсчета для обеспечения участия в закупке.

По словам Демидовой, необходимые документы должны быть приняты весной, а вступить в силу — летом 2018 года.