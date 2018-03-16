Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал рейтинг 50 крупнейших банков России по объему потребительских кредитов на 01.02.2018 года. Банк «Центр-инвест» занял 31 место и подтвердил звание лучшего банка в ЮФО.

По данным рейтинга ИД «Коммерсантъ» на 1 февраля 2018 года розничный кредитный портфель банка «Центр-инвест» составляет 47,8 млрд рублей. При этом качество кредитного портфеля остается максимально высоким - уровень просроченной задолженности в банке составляет 2,51% в розничном кредитном портфеле.

В феврале 2018 года банк «Центр-инвест» снизил ставки по всем видам кредитов для населения. Теперь минимальная ставка по ипотеке составляет 6% годовых, минимальная ставка по потребительским кредитам составляет 11,75% годовых.

По всем кредитным программам банка «Центр-инвест» для населения отсутствует обязательное страхование, нет скрытых комиссий и лишних переплат. Подробная информация по всем программам кредитования в банке «Центр-инвест» по ссылке .