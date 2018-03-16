В настоящий момент Совкомбанк владеет 45,34% РосЕвроБанка.
Совкомбанк подал заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на консолидацию 100% РосЕвроБанка, следует из ответа ФАС на запрос RNS. Доля, указанная в заявке, не совпадает с долей, о которой ранее говорилось в сообщении двух банков.
«В ФАС России 14 марта 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению ПАО «Совкомбанк» 54,67% голосующих акций АКБ «РосЕвроБанк», — сказал RNS представитель ФАС.
В настоящий момент Совкомбанк владеет 45,34% РосЕвроБанка. В сообщении от 13 марта он заявлял, что намерен выкупить «не менее 35%» в РосЕвроБанке.
Доля, указанная в заявке ФАС, превышает заявленную ранее долю из-за того, что конечный пакет акций РосЕвроБанка, который будет приобретен Совкомбанком, будет зависеть от итогов переговоров по выкупу акций у оставшихся акционеров РосЕвроБанка, пояснил источник RNS, близкий к сторонам сделки.
«Согласование Федеральной антимонопольной службы будет получено к моменту перехода прав на акции. Мы планируем завершить приобретение новых акций в апреле 2018 года», — передал RNS через пресс-службу председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
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