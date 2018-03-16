Правоохранительные органы Южной Кореи проводят проверку трех криптовалютных бирж, подозревая их сотрудников и руководство в использовании средств своих клиентов.

Подозреваемые руководители и сотрудники этих компаний могли использовать средства с фиатных депозитов клиентов для покупки криптовалют на других биржах. В ходе рейдов правоохранители конфисковали принадлежащие этим компаниям денежные поступления, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и жесткие диски компьютеров.

Как сообщил представитель прокуратуры Южного округа Сеула, компании попали в поле зрения в январе в ходе проверки подозрительных денежных переводов с биткоин-бирж, которые были выявлены в ходе аудита Комиссией по финансовым услугам и Отделом финансовых расследований. При этом названия криптобирж прокуратура Сеула не раскрыла, как и детали операции.

В ведомстве пояснили, что были проинформированы о возможном незаконном использовании средств клиентов после внешнего аудита криптовалютных бирж со стороны регулятора и надзорного органа.