«ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») 20 марта поменяет тарифы по всей России, рассказал «Ведомостям» источник в компании.

Оператор выведет на рынок пакеты услуг стоимостью от 400 до 2 500 рублей, следует из новой московской тарифной сетки оператора. Самый бюджетный пакет будет включать 300 минут разговоров и 3 Гб интернет -трафика, а в самый дорогой пакет включено 5 тыс. минут и 30 Гб Интернета. Ко всем пакетам также прилагается 300 СМС.

Главное отличие новых тарифов — возможность отказаться от СМС и части пакета голосовой связи и получить вместо этого больше интернет-трафика, действует и обратный обмен. Звонки между пользователями новых тарифов бесплатны, остается возможность делиться с другими номерами своими пакетами минут, Интернета и СМС.