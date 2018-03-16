Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США опубликовало патентную заявку Royal Bank of Canada (RBC), в которой описана блокчейн-платформа для автоматической оценки кредитоспособности клиентов на основе исторических и прогнозируемых данных. В ней не уточняется, будет ли для названной цели использоваться один блокчейн или несколько сетей, а также займется ли RBC внедрением инновации, если получит соответствующий патент.

Применение технологии блокчейн позволит клиентам лучше понимать, как принимается решение, и за счет нового слоя прозрачности быстрее улучшать собственную оценку кредитоспособности, сообщает Anycoin .