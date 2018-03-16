Задолженность санируемого Рост Банка перед Бинбанком погашена в полном объеме, сообщил РБК источник, близкий к одному из этих банков. Представитель Бинбанка подтвердил, что «межбанковский кредит, предоставленный Бинбанком Рост Банку, 15 марта был погашен в рамках утвержденного ЦБ РФ плана участия в предотвращении банкротства Рост Банка».

На 1 февраля задолженность Рост Банка перед Бинбанком составляла порядка 700 млрд рублей, подсчитала на основе отчетности банков для РБК аналитик S&P Анастасия Турдыева. Средства на погашение задолженности Рост Банка, судя по всему, могли быть предоставлены только ЦБ в рамках реализации плана участия в предотвращении банкротства, сказал глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. Капитал Рост Банка на 1 февраля составлял минус 421,3 млрд рублей.

Рост Банк попал под санацию в 2014 году, она проводилась по схеме, предполагавшей выделение кредитных средств от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Санатором Рост Банка был Бинбанк, который 21 сентября 2017 году сам попал под санацию, одной из причин которой ЦБ называл проблемы с санируемым Рост Банком. В ходе оздоровления уставный капитал банка был уменьшен до одного рубля. Санация Бинбанка проходит по новой схеме — с участием ЦБ в качестве инвестора и с использованием средств находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). На 1 января капитал Бинбанка составлял минус 36,3 млрд рублей, следует из его отчетности.

6 марта Банк России принял решение докапитализировать Бинбанк на 56,9 млрд рублей. «Выделенные ЦБ средства закрывают проблемы с кредитным портфелем непосредственно самого Бинбанка и не учитывает проблем Рост Банка», — отмечал глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. Погашение задолженности Рост Банка перед своим санатором — обязательное действие для проведения экономически эффективной санации Бинбанка, подчеркнул он.

В рамках санации Бинбанк планируется объединить с ФК «Открытие» — санируемым банком с похожими проблемами. По плану ЦБ, объединение должно быть завершено к 1 апреля 2019 года.