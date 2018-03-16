Российский предприниматель Владимир Орехов подал в суд на Google из-за запрета рекламы криптовалюты, обвинив компанию в причинении ему морального вреда в размере 2 млрд руб., который нанес ему и его бизнесу запрет рекламы криптовалют и настаивает, чтобы Google снял запрет.

Как сообщают «Ведомости» , которые ознакомились с копией искового заявления, иск направлен в Замоскворецкий суд Москвы, ответчиком выступит российское юрлицо корпорации ООО «Гугл».

Предприниматель пояснил, что инвестирует в криптовалютные проекты и запускает сеть криптовалютных терминалов для операций с цифровой валютой, поэтому Орехов уверен, что в будущем запрет Google может негативно отразиться на успешности бизнеса. Запрет рекламы со стороны Google он называет незаконным и нарушающим его права, речь идет о его праве получать информацию, уточнил Орехов.

Эксперты скептически оценивают шансы Владимира Орехова на победу в суде, так как распространителя нельзя обязать заниматься той или иной рекламой, также в коммерческих делах не заявляются требования о моральном ущербе.