Стартап TypingDNA выпустил расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет использовать клавиатурный почерк в качестве элемента двухфакторной авторизации в мессенджерах или сервисах.

При этом достаточно ввести свои логин и пароль при входе на сайт — в это время искусственный интеллект соберет данные о скорости печати, интервалах между нажатием на клавиши и другие характеристики набора текста, сообщает Inc.Russia . На основе этих данных система сможет идентифицировать владельца аккаунта.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее финтех-компания ID Finance разработала систему поведенческой биометрии, способную определить человека по клавиатурному почерку. Новая программа исключает случаи мошенничества на сайте.