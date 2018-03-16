Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству завершить процесс закрепления правового статуса самозанятого населения.

Как указывается в документе, с учетом ранее данных поручений необходимо завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан.

В феврале 2018 года Минэкономразвития России подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых, которые предполагают введение ставки налога в 6%, напоминает ТАСС .

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых. Однако пока в таком качестве зарегистрировались и встали на учет в налоговых органах лишь 1 тыс. человек. Предполагается, что по истечению срока каникул самозанятые должны прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.